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 | Bengül Arıca

Sakarya’daki yangın Bilecik’e sıçradı! Bir köy küle döndü

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün çıkan orman yangını Bilecik'e sıçrarken, 7 köy boşaltıldı. Yangın, Gölpazarı'ndaki Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde bulunan evlere de sıçradı. Mahalledeki çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği yangında, bazı hayvanlar telef oldu. Öte yandan Bilecik Valisi Faik Oktay TGRT Haber canlı yayınında "Yaklaşık 300 vatandaşımızı tedbiren güvenli alanlara hayvanlarıyla birlikte sevk ettik" dedi.

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KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 12:37

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kara ekiplerinin gece boyu yangını söndürmek için mücadele verdiği bölgede, dün akşam saatlerinde ara verilen hava destekli söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Sakarya’daki yangın Bilecik’e sıçradı! Bir köy küle döndü

ÇOK SAYIDA EV YANDI

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. Yangın, Gölpazarı'ndaki Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde bulunan evlere de sıçradı. Mahalledeki çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği yangında, bazı hayvanlar telef oldu.

Sakarya’daki yangın Bilecik’e sıçradı! Bir köy küle döndü

"300 VATANDAŞ GÜVENLİ ALANLARA SEVK EDİLDİ"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer TGRT Haber canlı yayınına bağlanarak yangınla ilgili son durumu aktardı. Vali Oktay "Yüzlerce aracımız ve yüzlerce personelimiz sahada. Rüzgarın buradaki şiddeti bizim çalışmalarımızı etkilemekte. 7 mahalle, yaklaşık 300 vatandaşımızı tedbiren güvenli alanlara hayvanlarıyla birlikte sevk ettik" dedi.

Sakarya’daki yangın Bilecik’e sıçradı! Bir köy küle döndü

"700 PERSONEL, 200 ARAÇ VE 11 YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ GÖREV YAPIYOR"

Sakarya Valiliği'nden bölgede devam eden çalışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yangın bölgesinde bu saat itibarıyla 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri görev yapmaktadır. Yangına müdahale çalışmaları karadan aralıksız sürdürülmekte olup, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale de devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Sakarya’daki yangın Bilecik’e sıçradı! Bir köy küle döndü

"KÜL YAĞMAYA BAŞLADI"

Mahalle sakinlerinden Furkan Çeşmeci, dün saat 13.00 civarında Alıç köyü yakınlarında yangını gördüğünü söyledi. Yangını söndürmek için kendi traktörüyle desteğe gittiğini belirten Çeşmeci, "Ancak hiçbirimiz bu yangının buraya kadar gelebileceğini düşünmedik. Akşam saat 17.00 gibi köye geldiğimizde kül yağmaya başladı. Burada 12 kişi yaşıyordu. Köylünün çoğu Gölpazarı ilçesinde yaşıyor. Bazı hayvanları kurtarabildiler ama ölen hayvanlar da olmuş. Üst tarafta bazı koyunlar ve tavuklar ölmüş." dedi.

Sakarya’daki yangın Bilecik’e sıçradı! Bir köy küle döndü

"3 EV HARİÇ DİĞERLERİ YANMIŞ "

Hayvancılık ve çiftçilik yapan Ali Berk Keseli de yangının kendi köylerine gelebilmelerini tahmin edemediklerini anlattı.
Alıç köyü yakınlarında yangını gördüklerini aktaran Keseli, "Traktörle baktım ama 'Bizim tarafa gelmez.' dedik. Hava sisli ve kül yağıyordu. Diğer köylerden haber alıyorduk yangınla ilgili ama ben hiç imkan vermiyordum bize geleceğini. Hayvanları kamyonete yükledik. Bir tane hayvanım kaçmıştı, o yanmış, tavuklar yanmış. Buradaki 3 ev hariç diğerleri yanmış. Rüzgar vardı, ben dağda koyunları gezdiriyordum. 10 dakikada köye geldik ama yangın da arkamızdan geldi."

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ETİKETLER
#orman yangını
#sakarya
#güzelbahçe
#bilecik
#Gölpazarı
#Gündem
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