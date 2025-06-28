MSB orman yangınıyla mücadeleye havadan destek veriyor!

MSB, Balıkesir ve İzmir'deki orman yangınıyla mücadeleye havadan destek veriyor. Bakanlık sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama geldi...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ile İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 5 helikopterle destek sağlandığını bildirdi.

65 SORTİ YAPTILAR

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ait görüntülere de yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ile İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına 5 helikopterimiz ile 65 sorti yaparak havadan etkili bir şekilde müdahale ettik."

https://x.com/tcsavunma/status/1938690569036865830