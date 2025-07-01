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 | Banu İriç

İklim Kanunu Teklifi'nde yeni cezalar geçti: Milyonluk cezalar yolda

İklim Kanunu Teklifi'nin çevre politikalarına dair maddeleri TBMM'de görüşülmeye devam ediyor. Bu kapsamda çevreye zarar veren işletmelere milyonlara varan cezalar kesilebilecek. İşte detaylar...

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İklim Kanunu Teklifi'nde yeni cezalar geçti: Milyonluk cezalar yolda
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 23:51

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren İklim Kanunu Teklifi'nin 5 maddesi daha kobul edildi. Düzenlemelerle sera gazı emisyonlarında gelirlerin bütçelenmesi, yeşil dönüşüm için oluşturulacak destek mekanizmaları ve emisyon ihlallerine para cezalarını içeriyor.

İklim Kanunu Teklifi'nde yeni cezalar geçti: Milyonluk cezalar yolda

MİLYONLUK CEZALAR VERİLECEK

Maddelere göre Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında elde edilen gelirler karbon piyasası katkı payları özel gelir olarak kayda geçecek. Bu gelirler İklim Değişikliği Başkanlığı bütçesinde özel ödenek olarak yer alacak. Sera gezi emisyon raporlarını süresinde sunmayan işletmelere 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar; florlu sera gazı kullananlara 2,5 milyon liraya kadar ceza verilebilecek.
Ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin mevzuatla belirlenen usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak, ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon Türk lirası, ozon tabakasını incelten maddeleri içeren ürünlere veya ekipmana bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere 250 bin Türk lirası, ozon tabakasını incelten maddeleri içeren ürünlerin veya ekipmanın etiketlenmesi hükümlerine uymayanlara 120 bin Türk lirası idari para cezası verilecek.
BAŞKANLIĞA DENETLEME YETKİSİ

İdari yaptırımların uygulanmasını gerektiren fiillerle ilgili olarak İklim Değişikliği Başkanlığı nitelikleri ve kapsamı yönetmelikle belirlenerek yetkilendirilen denetim elemanlarınca bir tutanak tanzim edilecek. Başkanlık, tutanağı değerlendirerek gerekli idari yaptırım kararını verecek.

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#İklim Kanunu
#Sera Gazı
#Emisyon Cezaları
#Yeşil Dönüşüm
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