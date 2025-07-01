Bakan Kurum, yangın bölgesindeki acı bilançoyu açıkladı: İzmir'de büyük hasar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, birçok noktada meydana gelen orman yangınlarında hasar tespit çalışmalarının bilançosunu açıkladı. En büyük hasarın İzmir'de olduğu belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir, Manisa ve Hatay başta olmak üzere birçok noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Kurum, 5 ildeki hasar durumunu sosyal medyada yaptığı açıklamayla duyurdu. Paylaşılan rapora göre en büyük hasarın İzmir'de olduğu görüldü.

"114 BAĞIMSIZ BİRİM AĞIR HASARLI"

"Ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta’da hasar tespit çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" diyen Kurum, bilançoyu aktardı:

"İzmir'de şu ana kadar; Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110’u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana’da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hızla yaraları saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."