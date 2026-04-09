İletişim Başkanı Duran'dan önemli açıklamalar: Türkiye ateşkese ciddi katkı yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran gündeme ilişkin yaptığı açıklamada ABD-İran arasındaki ateşkese değindi.

GİRİŞ:
09.04.2026
10:35
GÜNCELLEME:
09.04.2026
10:52

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Burhanettin Duran - arasındaki ateşkeste 'nin rolüne değindi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin barış ve huzur denince akla geldiğini ve ateşkese ciddi katkı yaptığını belirtti.
İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamaları:

TÜRKİYE KİLİT ROL OYNADI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye gelmekte. Türkiye ateşkese çok ciddi katkı yaptı.

Aslında Türkiye hepimizin malumu krizin savaşa evrilmemesi için diplomasinin tüm imkanlarını en baştan itibaren devreye sokmuştur. Liderler arasında diyalog kurma girişimi de dahil olmak üzere farklı inisiyatifleri ortaya koyduk. Tarafları İstanbul'da bir araya getirerek çatışma iklimine meydan vermemenin barışı sağlamanın mücadelesini gösterdik. Bölge ülkeleriyle temasa geçerek farklılıkları minimum seviyeye düşürmeye çalıştık. Savaş başladıktan sonra ise ABD ve İran ile doğrudan görüşmelerde dahil geniş bir diplomatik seferberlik ilan ettik. Savaşın bölgeye yayılmaması için bölge ülkeleriyle ikili temaslar gerçekleştirdik.

Bu kapsamda aralarında Pakistan, Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman başta olmak üzere bölge ülkeleriyle savaşı durdurmaya çabaladık. Aynı şekilde Rusya İspanya, Fransa, İtalya, Almanya başta olmak üzere yirminin üzerinde küresel aktörle ikili temaslar gerçekleştirdik.

