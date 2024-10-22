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İletişim Başkanlığı duyurdu: X harekete geçti, Fetullah Gülen'in ölümünün ardından 119 hesap engellendi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ekim 2024 22:16 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 22:36
İletişim Başkanlığı duyurdu: X harekete geçti, Fetullah Gülen&#039;in ölümünün ardından 119 hesap engellendi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ardından terör örgütü övücü paylaşım yapan ve bu gruba sempatizan olan 119 sosyal medya kullanıcısının hesabı engellendi. İçlerinde Hakan Şükür, Cevheri Güven, Ekrem Dumanlı gibi hesaplar da bulunuyor. İşte o hesaplar...

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci FETÖ ile iltisaklı 119 hesabın x tarafından engellendiğini duyurdu.  Aslan paylaşımında gelişmeyi böyle duyurdu: "FETÖ elebaşı Fethullah Gülen​'in ABD​'deki ölümü sonrası, Terör Örgütü FETÖ üyeleri, örgütle iltisakı bulunan ve örgütün propaganda aygıtı konumunda olan, sürekli psikolojik harekat yürüten 119 sosyal medya kullancısına X platformunda erişimi engel getirildi." Bu hesapların büyük çoğunluğunun daha önce BTK tarafından engellendiği biliniyor.

İşte o hesaplar: 

İletişim Başkanlığı duyurdu: Fetullah Gülen'in ölümünün ardından 119 hesap engellendi - 1. Resim

İletişim Başkanlığı duyurdu: Fetullah Gülen'in ölümünün ardından 119 hesap engellendi - 2. Resim

İletişim Başkanlığı duyurdu: Fetullah Gülen'in ölümünün ardından 119 hesap engellendi - 3. Resim
 

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Kaynak: tgrthaber.com
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