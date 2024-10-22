İletişim Başkanlığı duyurdu: X harekete geçti, Fetullah Gülen'in ölümünün ardından 119 hesap engellendi

22 Ekim 2024 22:16 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 22:36

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ardından terör örgütü övücü paylaşım yapan ve bu gruba sempatizan olan 119 sosyal medya kullanıcısının hesabı engellendi. İçlerinde Hakan Şükür, Cevheri Güven, Ekrem Dumanlı gibi hesaplar da bulunuyor. İşte o hesaplar...