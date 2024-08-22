İletişim Başkanlığı 'Irak'taki Türk askerlerinin varlığı sona eriyor' iddiasını yalanladı

22 Ağustos 2024 12:51 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 13:01

"Bakan Mehmet Şimşek istifa etti" iddiası gündem oldu! İletişim Başkanlığı açıklama yaptı

"Bakan Mehmet Şimşek istifa etti" iddiası gündem oldu! İletişim Başkanlığı açıklama yaptı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yalan bilgilerle kamuoyunu yanlış yönlendiren asılsız haberleri çürütmeyi sürdürüyor. Son olarak, Türkiye ile Irak arasında imzalanan Askeri, Güvenlik Koordinasyonu ve Terörle Mücadeleye İlişkin Mutabakat Zaptı'nda böyle bir hükmün bulunmadığı belirtildi.

'TEHDİTLERİN BERTARAF EDİLMESİNE İMKAN SAĞLAYACAK'

Söz konusu mutabakat zaptıyla iki ülkenin, Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kuracağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu merkezler, terör örgütlerinin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesine imkan sağlayacaktır. Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam etmektedir. Resmi kaynaklar dışında ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz."