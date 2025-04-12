İletişim Başkanlığı 'talep listesi' iddialarını yalanladı! Söz konusu değildir

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapsın, örgüt feshedilsin" çağrısıyla başlayan süreçte en son Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede 13 maddenin gündeme geldiği ve DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liste sunulduğu iddia edildi. Ortaya atılan iddialar hakkında İletişim Başkanlığından yalanlama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyetinin 13 talepte bulunduğu iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada; 'İddia edildiği gibi bir talep listesi söz konusu değildir' ifadeleri kullanıldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu" iddiası doğru değildir.

DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretiyle ilgili ortaya atılan "talep listesi" iddiaları asılsızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada da görüşmede iddia edildiği gibi bir talep listelerinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir.

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