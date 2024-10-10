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İletişim Başkanlığı yine yalanladı! Deprem konutlarındaki prizlerin takılmadığı iddiası asılsız çıktı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ekim 2024 18:53 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 19:00
İletişim Başkanlığı yine yalanladı! Deprem konutlarındaki prizlerin takılmadığı iddiası asılsız çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Hatay'da TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarındaki prizler bağlantıları yapılmadan yerleştirildi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, iddiaya konu görüntülerin, Hatay​ Altınözü'nde TOKİ​ tarafından inşası tamamlanan deprem konutlarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına herhangi bir şikayette bulunulmadığı ifade edilen açıklamada, Altınözü Toplu Konutları site yönetiminin de binalarda görüntülerdeki gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladığı kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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