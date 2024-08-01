İletişim Başkanlığı'ndan öldürülen İsmail Haniye'nin Diyarbakır ile ilgili sözlerine yalanlama

01 Ağustos 2024 12:56 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:57

İran Hamas lideri İsmail Haniye'nin intikamı için hazırlanıyor! İsrail'i tedirgin eden 'Saldırın' emri

İran Hamas lideri İsmail Haniye'nin intikamı için hazırlanıyor! İsrail'i tedirgin eden 'Saldırın' emri

İsmail Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi! On binlerin dilinde aynı slogan: İsrail'e ölüm

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İletişim Başkanlığı, kamuoyunu yanlış yönlendiren haberleri bir bir yalanlamayı sürdürüyor.

Son olarak, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, "Diyarbakır’ın özgürlüğünü görmek isteriz" şeklinde ifadeler kullandığı iddiasını yalanladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, "Diyarbakır’ın özgürlüğünü görmek isteriz" şeklinde ifadeler kullandığı iddiası doğru değildir.

İsmail Haniye, 2012 yılında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dönemin parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Mustafa Kamalak ile görüşmeler gerçekleştirmiş, AK Parti grup toplantısına katılmıştır.

Haniye, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" dediği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamış, Türkiye'nin içişlerini yakından veya uzaktan ilgilendiren hiçbir konudan bahsetmediğini ve görüşmelerdeki gündemin tamamen Filistin meselesi olduğunu belirtmiştir.

Bahse konu iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizce daha önce yalanlanmıştır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"