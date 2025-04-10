İletişim Başkanlığından Özgür Özel'e yalanlama geldi!

İstanbul Saraçhane'de yapılan gösteriler sırasında, polislere saldıran eylemcileri koruma altına alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel; "Kimse polise saldırmadı, eylemini yapıp evlerine gittiler' ifadesini kullandı. İletişim Başkanlığından CHP Genel Başkanına konuyla ilgili yalanlama geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan sokakta şiddet olayları, polise saldırılarla devam etti. Çıkan olaylar sırasında 150 polis memuru yaralandı.

Konuyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel; 'Eli baltalı kimse yoktu herkes gösterilerden sonra evine gitti.' ifadesini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ÖZEL'İ YALANDI!

Özgür Özel'in yaptığı konuşma sonrasında bir açıklama da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası başlayan sokak olayları ile ilgili, “Eli baltalı kimse yoktu. Öğrencilerden bir tanesinin elinde bırak baltayı, bir çubuk yoktu.” iddiası doğru değildir.

Bahse konu sokak olaylarında ülkemizin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerine karşı saldırılar gerçekleştirilmiş; provokasyonlara karşı tedbir alan, kamu düzeni ve huzurunu korumaya çalışan 150 polis memuru yaralanmıştır.

Gösterilerde polis memurlarına asit, havai fişek, taş, cam şişe, balta, tornavida ve pense gibi çeşitli aletler fırlatıldığı kayıtlara geçmiştir. Güvenlik birimlerinin ve olay yerlerinde bulunan kameraların kayıtları incelendiğinde, çeşitli suç unsurlarının kullanıldığına dair somut deliller tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.