İletişim Başkanlığı'ndan Suriyelilerle ilgili iddialara yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Suriyeliler, gönüllü geri dönüş kapsamında olmasın diye Geçici Koruma Statüsü'nden Kısa Dönem İkamet iznine geçiriliyor” iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Böyle bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.
İletişim Başkanlığı, gerçeği yansıtmayan haberlerle kamuoyunu yanlış bilgilendirenleri bir bir ifşa ediyor. Son olarak Suriyelilerle ilgili haber yalanlandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Suriyeliler, gönüllü geri dönüş kapsamında olmasın diye Geçici Koruma Statüsü'nden Kısa Dönem İkamet iznine geçiriliyor” iddiası doğru değildir.
Ülkemizdeki Geçici Koruma Statüsü'ndeki Suriyelilerin Kısa Dönem İkamet iznine geçirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.
'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'
Türkiye’de kısa dönem ikamet izninin hangi şartlarda verilebileceği 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda açıkça belirtilmiştir.
Geçici Koruma statüsü sahibi olmak, ikamet iznine geçiş hakkı sağlamamaktadır.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."