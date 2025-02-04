İletişim Başkanlığı'ndan Suriyelilerle ilgili iddialara yalanlama

04 Şubat 2025 13:35 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 13:50

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Suriyeliler, gönüllü geri dönüş kapsamında olmasın diye Geçici Koruma Statüsü'nden Kısa Dönem İkamet iznine geçiriliyor” iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Böyle bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

Kaynak: tgrthaber.com