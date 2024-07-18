İletişim Başkanlığı'ndan "Türkiye Nijer'de uranyum arıyor" haberlerine yalanlama

18 Temmuz 2024 14:31 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 14:45

İletişim Başkanlığı, kamuoyunu yanlış yönlendiren haberleri bir bir çürütüyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için ihtiyaç duyulacak yakıt hammaddesi olan uranyumun Nijer’den tedarik edilmesine yönelik girişimlerde bulundu” iddialarını yalanladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için ihtiyaç duyulacak yakıt hammaddesi olan uranyumun Nijer’den tedarik edilmesine yönelik girişimlerde bulundu” iddiası doğru değildir.

Akkuyu NGS Projesi için ihtiyaç duyulan uranyumun Nijer’den tedarik edilmesine yönelik Türkiye’nin herhangi bir girişimi bulunmamaktadır.

TEK SORUMLU ŞİRKET ANAŞ

Akkuyu NGS Projesi, 12 Mayıs 2010 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma” hükümleri uyarınca devam etmektedir.

Anlaşma kapsamında Akkuyu NGS’nin yakıt tedariki için tek sorumlu şirket olan Proje Şirketi Akkuyu Nükleer A.Ş. (ANAŞ), yakıt tedariki için Rus devlet şirketi Rosatom’un yakıt şirketi TVEL ile 22 Aralık 2017 tarihinde uzun dönemli sözleşme imzalamıştır."