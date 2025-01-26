Ilgaz Dağı ve Erciyes akına uğradı, yoğunluk böyle görüntülendi: Kayak tutkunları doyasıya eğleniyor

26 Ocak 2025 10:30 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 12:42

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı tatilci akınına uğradı. Yarıyıl ve hafta sonu tatilinde aileler ve çocukları kayak yapıp, kızaklarla kayıyor. Kayak merkezinin yoğunluğu havadan görüntülendi. Ayrıca Türkiye'nin en önemli kış tatili merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi de yoğunluğuyla dikkat çekiyor.

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'ndaki kayak tesisleri yoğun günlerden geçiyor. Yarıyıl ve hafta sonu tatillerini fırsat bilen aileler ve çocuklar kayağın tadını çıkarıyor. Ankara, İstanbul, Kırıkkale, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Çorum başta olmak üzere birçok ilden gelen kayak tutkunları, kayak merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar kayak ve snowboard yaparken, çocuklar ve aileleri kızak pistlerinde doyasıya eğlendi. Vatandaşlar, sis ve karın buluştuğu manzarayı da fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Ilgaz Dağı'ndaki tatilci yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

HER SENE ILGAZ'A GELİYORLAR

Ankara'dan tatil için geldiğini ifade eden Hakan Ökdem, “Ankara'dan hafta sonu tatilini geçirmek için ailemle geldim. Güzel bir tatil geçirdiğime inanıyorum. Ilgaz'ın doğası, havası çok güzel. Geçen yıllara karın biraz az olduğunu düşünüyorum ama eğlendik. Çok kalabalık. Tüm yurttan gelenler olmuş” dedi.

Kırıkkale'den ailesi ile birlikte geldiğini söyleyen Ruhan Akdem ise, “Kırıkkale'den ailemle geldim. Bugün sucuk partisi yaptık, telesiyeje bindik, salep keyfi, kayak yaptık. Çok keyifliydi, doğa zaten harika. Her sene Ilgaz'a geliyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum” diye konuştu.

ERCİYES KAYAK MERKEZİ'NE BÜYÜK İLGİ

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yabancı turistlerin yanı sıra sömestr tatili ile birlikte yerli turistlerin de yoğun olarak tercih ettiği Erciyes'te binlerce turist kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Tatilin mükemmel geçtiğini ifade eden Murat Çetinkaya; "Kayseri mükemmel, kayak merkezi mükemmel, her şey mükemmel. Memnunuz. Erciyes Kayak Merkezi'ni herkese tavsiye ediyoruz" dedi. Ankara'dan sömestr tatilini değerlendirmek için Erciyes'e geldiklerini dile getiren Demet Eroğlu da; "Ankara'dan çocuklarla beraber sömestr tatilini değerlendirmek için geldik. İlk defa geldik buraya ama çok güzel, çok beğendik. Çocukların da ilk deneyimi oldu. Gayet keyifli geçiyor. Kesinlikle tavsiye ediyoruz, bizden sonra birçok arkadaşımız da gelecektir" diye konuştu. Erciyes'in küçük misafirleri Haydar Miraç Çetinkaya ile Ecem Eroğlu da kayak yapmayı çok sevdiklerini kaydetti.