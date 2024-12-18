İliç'teki maden faciasıyla ilgili yeni gelişme: İstenen cezalar belli oldu

18 Aralık 2024 11:32 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:33

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen altın madenindeki faciayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 9 işçinin toprak altında kalarak hayatını kaybettiği heyelana ilişkin 43 şüpheli hakkında 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Erzincan​ İliç’te altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybetmiş İsa Taşdelen ve İshak Demir de yaralanmıştı. 9 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili İliç​ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Tutuklu şüpheliler I.R.G, S.K.S, A.R.K, S.Ç. ve Ö.A. ile tutuksuz 38 zanlı hakkında hazırlanan 69 sayfalık iddianame, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

İddianamede, tüm şüphelilerin "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerden altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında ayrıca "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından adli para ya da toprak, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.