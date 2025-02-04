İlk önce 'kayboldum' dedi, ardından cinayeti itiraf etti! Tartıştığı annesine kurşun yağdırmış....

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Şubat 2025 10:04 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:05

Sakarya'da 30 yaşındaki şahıs, ekiplere 'kayboldum' diye ihbarda bulundu. Ekipleri ulaştığı adam, daha sonrasında annesini av tüfeği ile vurduğunu itiraf etti.

Sakarya'da dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesi'nde bulunan bir evde; 30 yaşındaki Kadir Taşkın, dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaybolduğunu söyledi. İLK ÖNCE KAYBOLDUM DEDİ, SONRA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Taşkın'a ulaştı. Kadir Taşkın, sonrasında ise evde annesini av tüfeği ile vurarak öldürdüğünü ekiplere itiraf etti. İtirafın ardından eve giden ekipler Behiye Taşkın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Talihsiz kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. EVLİLİK VE İŞSİZLİK SEBEBİYLE TARTIŞMIŞ... Öte yandan, olayın evlilik ve işsizlik sebebiyle başlayan tartışma sonrasında meydana geldiği iddia edildi. Annesini öldüren şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.