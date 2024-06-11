İlk vaka Bursa'dan geldi! Danalar firarda
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Haziran 2024 13:28 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 13:32
Her Kurban Bayramı'nda firar eden hayvan görüntüleri bu yıl erken gelmeye başladı. Sahibinin kapattığı yerden kaçmayı başaran 4 dana, Bursa caddelerini birbirine kattı. Yaşananlar ise araç içi kameralarına yansıdı.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başlarken kaçan kurbanlıklar da cadde ve sokaklarda hareketli anlara sebep oluyor.
Her yıl yaşananlardan farklı olarak bu sene 4 dana, toplu olarak firar etti.
TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde sahibinin kapadığı yerden firar eden 4 dana, trafiğe neden oldu.
YEŞİL ALANA KAÇIP DİNLENDİLER
Sürücülerin korna ile ikazını duymayan danalar, bir süre cadde üzerinde ilerleyip daha sonra yol kenarındaki bir yeşil alana kaçıp, uzun süre dinlendi.
Danalar, sahiplerinin gelmesiyle tekrardan ahırlarına götürülüp kapatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı