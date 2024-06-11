İlk vaka Bursa'dan geldi! Danalar firarda

11 Haziran 2024 13:28 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 13:32

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başlarken kaçan kurbanlıklar da cadde ve sokaklarda hareketli anlara sebep oluyor.

Her yıl yaşananlardan farklı olarak bu sene 4 dana, toplu olarak firar etti.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde sahibinin kapadığı yerden firar eden 4 dana, trafiğe neden oldu.

YEŞİL ALANA KAÇIP DİNLENDİLER

Sürücülerin korna ile ikazını duymayan danalar, bir süre cadde üzerinde ilerleyip daha sonra yol kenarındaki bir yeşil alana kaçıp, uzun süre dinlendi.

Danalar, sahiplerinin gelmesiyle tekrardan ahırlarına götürülüp kapatıldı.