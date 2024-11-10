İlkokul öğrencilerinden muhteşem 10 Kasım koreografisi!
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Kasım 2024 03:32 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 03:35
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yıldönümü sebebi ile Düzce’de ilkokul öğrencileri okullarının bahçesinde muhteşem nir koreografi gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yıldönümünde okullarda çeşitli anma programları düzenlenmeye devam ediyor.
Bu çerçevede Düzce Beyciler İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler 86. yılda Atatürk’ün vefat saati olan 09.05’i temsil eden bir koreografi hazırladı.
Saat 09.05’e yürüyen öğrenciler başarılı şekilde anma programını gerçekleştirerek dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı