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İlkokul öğrencilerinden muhteşem 10 Kasım koreografisi!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Kasım 2024 03:32 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 03:35

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yıldönümü sebebi ile Düzce’de ilkokul öğrencileri okullarının bahçesinde muhteşem nir koreografi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti​ Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86.  yıldönümünde okullarda çeşitli anma programları düzenlenmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Düzce Beyciler İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler 86. yılda Atatürk’ün vefat​ saati olan 09.05’i temsil eden bir koreografi hazırladı.

İlkokul öğrencilerinden muhteşem 10 Kasım koreografisi! - 1. Resim

Saat 09.05’e yürüyen öğrenciler başarılı şekilde anma programını gerçekleştirerek dikkat çekti.

İlkokul öğrencilerinden muhteşem 10 Kasım koreografisi! - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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