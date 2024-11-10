İlkokul öğrencilerinden muhteşem 10 Kasım koreografisi!

10 Kasım 2024 03:32 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 03:35

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yıldönümü sebebi ile Düzce’de ilkokul öğrencileri okullarının bahçesinde muhteşem nir koreografi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti​ Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yıldönümünde okullarda çeşitli anma programları düzenlenmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Düzce Beyciler İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler 86. yılda Atatürk’ün vefat​ saati olan 09.05’i temsil eden bir koreografi hazırladı.

Saat 09.05’e yürüyen öğrenciler başarılı şekilde anma programını gerçekleştirerek dikkat çekti.