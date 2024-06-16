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İmamoğlu, bayram namazını Bodrum'da kıldı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 11:30 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 11:34

Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Amiral Turgutreis Karabağ Camii'nde kıldı.

Kurban Bayramı tatili için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Amiral Turgutreis Karabağ Camii'nde kıldı.

İmamoğlu tatil için gittiği Bodrum'da bayram namazı kıldı - 1. Resim

TATİLİNİ BODRUM'DA GEÇİRECEK 

Namaza Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan İmamoğlu ve Mandalinci daha sonra birlikte yaşlı bir teyzeyi ziyaret ederek bayramını kutladı. İmamoğlu'nun dokuz günlük bayram tatilini Bodrum'da geçireceği öğrenildi.

İmamoğlu tatil için gittiği Bodrum'da bayram namazı kıldı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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