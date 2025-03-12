İmamoğlu'nun usulsüz diploma soruşturmasında flaş gelişme! Üniversiteye ikinci yazı

Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasını usulsüz aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne dün ikinci kez yazı gönderdi. Gönderilen yazının amacı ve içeriği belli oldu. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılında Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişe ilişkin usulsüzlük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan YÖK raporu doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Şubat 2025'te İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne müzekkere göndermişti. Müzekkere yazısında usulsüzlüklere istinaden diplomanın geri alınması dahil tüm tedbirlerin ivedilikle alınmasını istemişti.

ÜNİVERSİTE "GEREĞİNİ YAPACAĞIZ" DEDİ AMA...

Gelişmenin ardından İstanbul Üniversitesi dei 28 Şubat 2025'te resmi internet sitesinden bir kamuoyu duyurusu yayınlamıştı. Savcılığın müzekkeresinin ulaştığı, YÖK raporundaki tespitler çerçevesinde gerekli inceleme ve işlemlerin yapılarak ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verileceği, belirtilmişti

TEKİT YAZISI GÖNDERİLDİ

Sabah'ın haberine göre Üniversitenin 28 Şubat 2025 tarihli kamuoyu duyurusundan sonra herhangi bir gelişme yaşanmaması ve yasal süre içerisinde savcılığın müzekkeresine geri dönüş yapılmaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne ikinci bir yazı gönderdi. 24 Şubat'ta gönderilen müzekkerenin gerekleri hatırlatılan tekit yazısında, gerekli işlemlerin bir an önce yapılarak savcılığa bildirilmesi istendi.

KARAR ALINMASI BEKLENİYOR

Savcılığın yazısı üzerine gözler İstanbul Üniversitesi'ne çevrildi. Üniversitenin, söz konusu yatay geçiş hakkında hazırlanan YÖK raporu kapsamında yönetim kurulunu toplayarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkındaki son kararı vermesi bekleniyor.