Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

İmamoğlu'nun usulsüz diploma soruşturmasında flaş gelişme! Üniversiteye ikinci yazı

Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasını usulsüz aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne dün ikinci kez yazı gönderdi. Gönderilen yazının amacı ve içeriği belli oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 14:31

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılında Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişe ilişkin usulsüzlük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan YÖK raporu doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Şubat 2025'te İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne müzekkere göndermişti. Müzekkere yazısında usulsüzlüklere istinaden diplomanın geri alınması dahil tüm tedbirlerin ivedilikle alınmasını istemişti.

ÜNİVERSİTE "GEREĞİNİ YAPACAĞIZ" DEDİ AMA...

Gelişmenin ardından İstanbul Üniversitesi dei 28 Şubat 2025'te resmi internet sitesinden bir kamuoyu duyurusu yayınlamıştı. Savcılığın müzekkeresinin ulaştığı, YÖK raporundaki tespitler çerçevesinde gerekli inceleme ve işlemlerin yapılarak ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verileceği, belirtilmişti

TEKİT YAZISI GÖNDERİLDİ

Sabah'ın haberine göre Üniversitenin 28 Şubat 2025 tarihli kamuoyu duyurusundan sonra herhangi bir gelişme yaşanmaması ve yasal süre içerisinde savcılığın müzekkeresine geri dönüş yapılmaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne ikinci bir yazı gönderdi. 24 Şubat'ta gönderilen müzekkerenin gerekleri hatırlatılan tekit yazısında, gerekli işlemlerin bir an önce yapılarak savcılığa bildirilmesi istendi.

KARAR ALINMASI BEKLENİYOR

Savcılığın yazısı üzerine gözler İstanbul Üniversitesi'ne çevrildi. Üniversitenin, söz konusu yatay geçiş hakkında hazırlanan YÖK raporu kapsamında yönetim kurulunu toplayarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkındaki son kararı vermesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

TEKİT YAZISI NEDİR?
Resmî yazışma esasları çerçevesinde tekit, daha önce yazılıp gönderilmiş resmî yazıya bir karşılık alınamaması ya da bu yazının gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda, önceki yazıyı anımsatmak ya da yinelemek anlamında yazılan yazıdır.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı İBB'den ihale aldı mı? İmamoğlu iddialarına cevap verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken açıklama: Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili karar verildi!
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#ekrem imamoğlu
#istanbul üniversitesi
#istanbul üniversitesi
#usulsüzlük
#usulsüzlük
#sahte diploma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.