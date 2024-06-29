İnanılmaz ama gerçek! 6. kattan düştü burnu bile kanamadı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Haziran 2024 17:07 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 17:13
Kayseri'de benzerine az rastlanır bir olay yaşandı .Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düşen genç, dükkanın tentesine çarpınca yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Melikgazi ilçesinde yürekleri ağızlara getiren bir hadise meydana geldi.
Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Ramazan P. (dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI TABURCU EDİLDİ
Apartmanın altında bulunan dükkanın tentesine çarparak yere düşen Ramazan P. yara almadı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan genç, taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı