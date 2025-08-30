Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İnat Box uygulaması indirenler dikkat! Yüzlerce kişinin banka hesapları boşaltıldı

İnternet üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı izlemek için 'İnat Box' isimli uygulamayı indirenler sabah uyandıklarında şoke oldu. Uygulamayı indiren 46 kişinin banka hesaplarından tam 14 milyon 714 bin 354 lira çalındı. 21 ildeki operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İnat Box uygulaması indirenler dikkat! Yüzlerce kişinin banka hesapları boşaltıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 15:07

İnternet üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlanmasını sağlayan uygulamalarla vurgun yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 'İnat Box' isimli uygulamanın cep telefonlarına ve televizyonlara indirenler büyük şok yaşadı.

14 MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR

Şüphelilerin, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim yaparak girdikleri belirlendi. 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çalındı. Yapılan incelemeler sonucunda 75 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 7’sinin cezaevinde, 1’inin ise yurtdışında bulunduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı.

İnat Box uygulaması indirenler dikkat! Yüzlerce kişinin banka hesapları boşaltıldı

27 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 27’si tutuklama, 4’ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemede 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sultanbeyli'de korkunç kaza! Küçük çocuğa çarpıp kaçtı: Dehşet anı kamerada
Meksika'da kan donduran cinayet! Sosyal medya fenomeni ve tüm ailesi kamyonette ölü bulundu
ETİKETLER
#Banka Hesapları Blokeye
#İnternet Suçları
#Yetkisiz Erişim
#Zararlı Yazılım
#İnfo Box
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.