İnat Box uygulaması indirenler dikkat! Yüzlerce kişinin banka hesapları boşaltıldı

İnternet üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlanmasını sağlayan uygulamalarla vurgun yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 'İnat Box' isimli uygulamanın cep telefonlarına ve televizyonlara indirenler büyük şok yaşadı.

14 MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR

Şüphelilerin, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim yaparak girdikleri belirlendi. 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çalındı. Yapılan incelemeler sonucunda 75 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 7’sinin cezaevinde, 1’inin ise yurtdışında bulunduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı.

27 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 27’si tutuklama, 4’ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemede 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.