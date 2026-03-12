İncirlik Üssü'nden meraklandıran kare! MSB paylaştı: Türk üssüdür!

ABD ve İran arasındaki savaş devam ederken Milli Savunma Bakanlığı 'İncirlik Üssü' tartışmalarına noktayı koydu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta nöbet tutan kahraman Türk askerinin ve Türk bayrağının yer aldığı görüldü. Paylaşımda, "İncirlik bir Türk üssüdür" ifadelerine yer verildi.

''İNCİRLİK TÜRK ÜSSÜDÜR''

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşmuştu.

Adana'da konuşlu İncirlik Üssü'ne ilişkin ise Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İncirlik bir Türk üssüdür. Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza bağlı olarak görev yapan 10'ncu Ana Jet Üs Komutanlığımız Adana İncirlik'te konuşludur. 10'ncu Ana Jet Üs Komutanlığımızda, F-16 filomuz, Tanker filomuz ve İHA'larımız bulunmaktadır. Üzerindeki tüm tesisleri ile mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Üs komutanı Türk tuğgeneralimizdir. Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez. Orada ayrıca İspanya, Polonya ve Katar askeri personeli de bulunmaktadır."

https://x.com/tcsavunma/status/2032089246324961704