İncirlik’teki yayın soruşturmasında gelişme: 5 kişi adliyeye sevk edildi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatle izlenmeye başlandı. Saldırılardan kısa süre sonra ANKA Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü'nden yaklaşık 1 saat 14 dakika süren canlı yayın gerçekleştirdi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yayının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, muhabir S.Ö., belediye personeli G.B., gazeteci M.B. ile çekim için izin verdiği ileri sürülen iş yeri sahibi Ö.A.'yı gözaltına aldı. ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şeker de gözaltına alınarak Adana'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kenan Şeker ve diğer 4 şüpheli, adli tıptaki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.