İndirimli ürün için birbirlerine saldırdılar! Kavga anı kamerada
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ağustos 2024 09:07 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 09:28
Hatay’da yeni açılan bir markette, indirimli ürünleri almak isteyen müşteriler arasından kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameralara saniye saniye yansıdı.
Hatay’ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde geçtiğimiz gün açılan bir markette yanan olayda; açılışa özel indirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar markete yoğun ilgi gösterdi.
Marketin kapılarının açılmasıyla başlayan kalabalık, ilerleyen zamanlarda iyice arttı. Bu sırada, marketin içinde bir grup erkek müşteri arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
KAVGA ANI KAMERADA
Yaşanan izdiham ve kavga, kameralar tarafından kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, vatandaşları sakinleştiren ise market çalışanları oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı