İndirimli ürün için birbirlerine saldırdılar! Kavga anı kamerada

09 Ağustos 2024 09:07 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 09:28

Teksas değil Esenyurt! İki grup arasında silahlı kavga: Çok sayıda ekip sevk edildi

Teksas değil Esenyurt! İki grup arasında silahlı kavga: Çok sayıda ekip sevk edildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde geçtiğimiz gün açılan bir markette yanan olayda; açılışa özel indirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar markete yoğun ilgi gösterdi.

Marketin kapılarının açılmasıyla başlayan kalabalık, ilerleyen zamanlarda iyice arttı. Bu sırada, marketin içinde bir grup erkek müşteri arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan izdiham ve kavga, kameralar tarafından kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, vatandaşları sakinleştiren ise market çalışanları oldu.











