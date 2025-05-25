İngiliz turistin kalbi mi çıkarıldı? O iddialara açıklama geldi

İngiltere'de yapılan otopside, Türkiye'de hayatını kaybeden Beth Martin’in kalbinin bulunamadığı iddiaları gündem oldu. Tartışmalar üzerine İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. İşte detaylar...

Türkiye'de hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Beth Martin'in kalbinin, İngiltere'de yapılan otopside yerinde bulunamadığına yönelik iddialar üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ŞAİBELER GERÇEK DIŞI

"Türkiye’de hayatını kaybeden bir İngiltere vatandaşına yapılan otopsi işlemleriyle ilgili basın yayın organlarında ve sosyal medyada manipülatif haberlerin servis edildiği tespit edilmiştir.

Henüz tamamlanmamış olan otopsi süreciyle ilgili şaibe oluşturmaya yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. İstanbul’da hayatını kaybeden müteveffanın naaşı ailesine teslim edilmiş, aşağıda belirtilen nedenlerden ötürü kalp örnekleri de raporun tamamlanması sonrası aileye teslim edilecektir.

Dolayısıyla kalbin kaybolması veya çalınması gibi bir durum söz konusu değildir.

HERHANGİ BİR CERRAHİ İŞLEM GEÇİRMEMİŞTİR

Bahse konu kişi, İngiltere’den İstanbul’a gelişinde uçakta rahatsızlanmış, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmış ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Şahıs, tedavi sürecinde herhangi bir cerrahi işlem geçirmemiştir.

Eşinin, seyahat öncesi ülkelerinde yedikleri bir yemekten zehirlenmiş olabilecekleri yönündeki beyanı ve ilk bulgular doğrultusunda olay adli vaka olarak değerlendirilmiş, ön otopsi yapılmış ancak ölüm nedeni belirlenememiştir. Bunun üzerine savcılık, otopsi işlemi için Adli Tıp Kurumu’na sevk kararı vermiştir.

Şahsın gerek yaşı gerekse de otopsideki müphem bulgular nedeniyle kalp, histopatolojik inceleme için bütün olarak örneklenmiştir.

Otopsi işlemleri için gerekli örneklerin alınmasından sonra naaş ailesine teslim edilmiş, kalp örnekleri üzerinde otopsi işlemleri ise halen devam etmektedir.

Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."