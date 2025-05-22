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Sağlık
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 | Banu İriç

İngiliz turistin kalbi çıkarıldı mı? Türkiye'nin organ kaybettiği iddia edildi

İngiltere'de yapılan otopside, Türkiye'de hayatını kaybeden Beth Martin’in kalbinin bulunamadığı iddiaları gündem oldu. Tartışmalar üzerine Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, Martin’in hastanede hiçbir cerrahi işlem geçirmediğini ve organ çıkarımının söz konusu olmadığını net bir şekilde duyurdu.

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İngiliz turistin kalbi çıkarıldı mı? Türkiye'nin organ kaybettiği iddia edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 22:11

Türkiye'de hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Beth Martin'in kalbinin, İngiltere'de yapılan otopside yerinde bulunamadığına yönelik iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, Martin’in hastanede herhangi bir cerrahi işlem geçirmediğini ve hiçbir organının alınmadığını net bir dille ifade etti.

İngiliz turistin kalbi çıkarıldı mı? Türkiye'nin organ kaybettiği iddia edildi

SEPTİK ŞOK VE TOKSİK HEPATİT

Açıklamaya göre, Beth Martin, eşiyle birlikte İngiltere’den İstanbul’a gelirken uçakta mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Türkiye’ye indikten sonra konakladıkları otelde durumu ağırlaşan Martin, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu, karaciğer değerlerinin yüksek olduğu ve düşük tansiyon nedeniyle “Toksik Hepatit” ile “Septik Şok” tanıları konuldu. Yoğun bakıma alınan hasta, çoklu organ yetmezliğine bağlı kalp durması nedeniyle yaşamını yitirdi.

İngiliz turistin kalbi çıkarıldı mı? Türkiye'nin organ kaybettiği iddia edildi

ADLİ VAKA OLARAK KAYDEDİLDİ, ÖN OTOPSİ YAPILDI

Martin’in ölümünün ardından eşi tarafından yurt dışındaki bir yemekten zehirlenmiş olabileceklerine dair beyan verilince, olay “adli vaka” olarak kayıtlara geçti. Hastane protokolü gereği, Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp uzmanı gözetiminde bir ön otopsi gerçekleştirildi. Bu ilk otopside kesin ölüm nedeni tespit edilemeyince, Beth Martin Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek klasik otopsi yapılmasına karar verildi.

Sağlık Bakanlığı, hastanede uygulanan tüm işlemlerin kayıt altında olduğunu ve herhangi bir organ çıkarımının söz konusu olmadığını vurguladı. Bakanlık açıklamasında ayrıca, kamuoyunun yanıltıcı ve gerçek dışı haberlere itibar etmemesi gerektiği belirtildi.

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ETİKETLER
#türkiye
#sağlık bakanlığı
#ölüm
#otopsi
#organ nakli
#Beth Martin
#İngiliz Turist
#Sepsis Şoku
#Toksit Hepatit
#Sağlık
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