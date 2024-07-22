İngiltere'deki havacılık fuarına Türk damgası! TUSAŞ'ın yerli motorları dikkat çekti

22 Temmuz 2024 16:29 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 16:45

Dünya havacılık sektörünün bir araya geldiği fuarda katılımcılar TEI standında; Türkiye’nin en güçlü özgün tasarım millî turbo fan motoru TEI-TF10000’i, Türkiye’nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400’ü, Türkiye’nin millî İHA’larına güç veren Türkiye’nin ilk turbodizel havacılık motoru TEI-PD170’i ve Türkiye’nin ilk 2 zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50’yi yakından inceleyebilecek.

Katılımcılar ayrıca, TEI’nin en büyük tedarikçisi olduğu LEAP motor programı için TEI tarafından üretilen parçaları da gözlemleyebilecek.

Fuarda TEI ayrıca, geleceğin imalat teknolojisi olarak adlandırılan eklemeli imalat yöntemiyle ürettiği havacılık motoru parçalarını ziyaretçilerinin ilgisine sunuldu.

Fuarda TEI iştiraklerinden TEI Alaşım’ın ürettiği yarı mamuller de TEI standında sergileniyor.