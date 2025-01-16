İnşaat halindeki binada korkunç olay! İşçiler dehşete kapıldı

16 Ocak 2025 11:30 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 11:44

İstanbul Şişli'de yapımı devam eden bir binaya giren inşaat işçileri dehşeti yaşadı. İşçiler içeride erkek cesediyle karşılaştı.

Polis memurunun yaptığı katliamda yeni detay! Oğlunun intihar sebebi belli oldu! Her şeyin başladığı odada karısını katletmiş

Polis memurunun yaptığı katliamda yeni detay! Oğlunun intihar sebebi belli oldu! Her şeyin başladığı odada karısını katletmiş

İstanbul'un Şişli​ ilçesinde bu sabah dehşet dolu anlar yaşandı. İnşaat işçileri, yapımı devam eden bir binanın içinde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULDULAR

Olay Mecidiyeköy Mahallesi Başaran Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Yapımı süren 3 katlı binanın inşaatına gelen işçiler, giriş katta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

ÖLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yerde yatan erkek şahsın ölü olduğunu belirledi.

Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan bu kişinin cesedi, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu kişinin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.