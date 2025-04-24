Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İnşaat mühendisi tek tek anlattı: Depremin düşmanı çelik

İstanbul'da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Türkiye'nin kaçınılmaz meselelerinden biri olan deprem gerçeği tekrar gün yüzüne çıktı. Peki depreme dayanıklı binalar nasıl yapılır? Çelik yapılara dikkat çeken İnşaat mühendisi, çeliğin depreme karşı önemli bir üstünlük sağladığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 13:34

Deprem gerçeğinin kaçınılmaz olduğu Türkiye’de, sarsıntıyı emerek yapıya esneklik kazandıran çelik konstrüksiyonlar, betonarme binalara kıyasla çok daha az hasar ve yıkıma yol açıyor.

DEPREMLERE KARŞI ÖNEMLİ BİR ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR

Uluslararası standartlarda üretilen çelik; sanayi tesisleri, tünel ekipmanları, yol ve köprü yapıları, spor kompleksleri, alışveriş merkezleri ile makine ve enerji sektörlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Son yıllarda konut projelerine de giren çelik, hafiflik ve esneklik özellikleri sayesinde depremlere karşı önemli bir üstünlük sağlıyor.

İnşaat mühendisi tek tek anlattı: Depremin düşmanı çelik

DAHA AZ HASAR GÖRÜYOR

Deprem enerjisini bünyesinde sönümleyerek binanın elastik kalmasına imkan tanıyan çelik yapılar, betonarme muadillerine göre daha az hasar görüyor. Dönüştürülebilir yapısı ekonomik avantaj sunan çelik, doğru koruma sağlandığında betonarmeden çok daha uzun ömürlü olabiliyor. Sakarya’daki Mono Steel fabrikasında inşaat mühendisi Kenan Keskin de bu durumu vurguluyor.

İnşaat mühendisi tek tek anlattı: Depremin düşmanı çelik

"ZARAR VE YIKIM DAHA AZ OLUR"

Muhtemel depremlerde çelik yapıların betonarme yapılara oranla sağlamlık ve can kayıplarındaki risk oranına ilişkin de bilgilendirmelerde bulunan Keskin, "Bununla ilgili 'Minimuma indirir, tamamen bina yıkılmaz' diye kimse söylemiyor. Gerekli hesapları varsayım olarak yapıyoruz. Yaptığımız statik, paket programlar olsun belli bir durumu kabul ederek program yapıyoruz. Depremin nasıl bir etki getireceğini bilmediğimiz için belirli katsayılarla bunu önlemeye çalışıyoruz. Tabii ki çelik yapılar yıkılabilir ama betonarmeye göre verdiği zarar ve yıkım daha az olur" diye konuştu.

İnşaat mühendisi tek tek anlattı: Depremin düşmanı çelik

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'daki depremler Yunanistan'ı da endişelendirdi: Fay çok büyük ve ağır sonuçları olabilir
6.2 deprem büyük mü? Artçı sarsıntılarla büyük sarsıntı arasındaki ilişki
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem fırsatçılarına net mesaj! 'Siyasete alet edilmez'
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.