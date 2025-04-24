İnşaat mühendisi tek tek anlattı: Depremin düşmanı çelik

İstanbul'da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Türkiye'nin kaçınılmaz meselelerinden biri olan deprem gerçeği tekrar gün yüzüne çıktı. Peki depreme dayanıklı binalar nasıl yapılır? Çelik yapılara dikkat çeken İnşaat mühendisi, çeliğin depreme karşı önemli bir üstünlük sağladığını belirtti.

Deprem gerçeğinin kaçınılmaz olduğu Türkiye’de, sarsıntıyı emerek yapıya esneklik kazandıran çelik konstrüksiyonlar, betonarme binalara kıyasla çok daha az hasar ve yıkıma yol açıyor.

DEPREMLERE KARŞI ÖNEMLİ BİR ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR

Uluslararası standartlarda üretilen çelik; sanayi tesisleri, tünel ekipmanları, yol ve köprü yapıları, spor kompleksleri, alışveriş merkezleri ile makine ve enerji sektörlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Son yıllarda konut projelerine de giren çelik, hafiflik ve esneklik özellikleri sayesinde depremlere karşı önemli bir üstünlük sağlıyor.

DAHA AZ HASAR GÖRÜYOR

Deprem enerjisini bünyesinde sönümleyerek binanın elastik kalmasına imkan tanıyan çelik yapılar, betonarme muadillerine göre daha az hasar görüyor. Dönüştürülebilir yapısı ekonomik avantaj sunan çelik, doğru koruma sağlandığında betonarmeden çok daha uzun ömürlü olabiliyor. Sakarya’daki Mono Steel fabrikasında inşaat mühendisi Kenan Keskin de bu durumu vurguluyor.

"ZARAR VE YIKIM DAHA AZ OLUR"

Muhtemel depremlerde çelik yapıların betonarme yapılara oranla sağlamlık ve can kayıplarındaki risk oranına ilişkin de bilgilendirmelerde bulunan Keskin, "Bununla ilgili 'Minimuma indirir, tamamen bina yıkılmaz' diye kimse söylemiyor. Gerekli hesapları varsayım olarak yapıyoruz. Yaptığımız statik, paket programlar olsun belli bir durumu kabul ederek program yapıyoruz. Depremin nasıl bir etki getireceğini bilmediğimiz için belirli katsayılarla bunu önlemeye çalışıyoruz. Tabii ki çelik yapılar yıkılabilir ama betonarmeye göre verdiği zarar ve yıkım daha az olur" diye konuştu.