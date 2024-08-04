Instagram için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da: Kabine toplantısında gündem yoğun!

04 Ağustos 2024 20:48 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 21:08

Instagram için 48 saatlik süre doldu! Ne erişim engeli kaldırıldı ne de mahkeme kararı geldi: Gözler ekim ayında

Instagram için 48 saatlik süre doldu! Ne erişim engeli kaldırıldı ne de mahkeme kararı geldi: Gözler ekim ayında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üç haftalık aradan sonra Ortadoğu'nun savaş gündemi, ekonomi, terörle mücadele gibi önemli konuları ele alacak. Toplanın ana gündemi Hamas Siyasi Lideri İsmail Haniye'ye yapılan suikast ve ardından yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye etkisi olacak.

INSTAGRAM DEĞERLENDİRMESİ BEKLENİYOR

Haniye'nin öldürülmesi sonrası Instagram'ın sansür kararına verilen tepkiyle Instagram'a kısıtlama getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrası yapacağı açıklamalarında bu konuya yaklaşımı da merak edilen konular arasında.

BTK kararıyla kapatılan Instagram için sürecin nasıl işleyeceği ve Meta'ya uygulanacak yaptırımlarda yol haritasının ne olacağı merak konusu.

İRAN'IN MİSİLLEMESİ

İran'ın, İsrail'e yapacağı belirtilen misilleme ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Lübnan'a yönelik saldırıları ele alınacak.

Türkiye'nin bölgedeki ateşi azaltmak için atabileceği diplomatik çabalar değerlendirilecek.

ANKARA'DAKİ ESİR TAKASI GÜNDEMDE

Kabinenin bir diğer başlığı geçen hafta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen esir takası olacak.

ABD ve Rusya arasında MİT'in koordinasyonunda gerçekleşen, 26 kişilik takas kabinede değerlendirilecek.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden artan tansiyonu düşürmek için bundan sonra atacağı diplomatik adımlar da Kabinede konuşulacak.

Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenenlenen ve 25 hedefin imha edildiği operasyon kabinede konuşulacak.

Yeni operasyonlara ilişkin adımlar da değerlendirilecek.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında bir süredir denetimler sürüyor.

Kabinede hem bu denetimlerin hem de enflasyonla mücadelenin konuşulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrasında kameraların karşısına geçecek ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının bir diğer konusu terörle mücadele olacak. Türkiye'nin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılacak.