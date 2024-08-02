Instagram'a erişim engeli! Siteye ulaşılamıyor: Anayasa Mahkemesi'nden açıklama geldi
İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadele” ile ilgili attığı adımların anayasaya uygun olmadığına karar veren ve haberleşme hürriyetine müdahale olduğunu söyleyen Ana Yasa Mahkemesi'nin internet sitesine erişilemiyordu. AYM'den "Trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sitemize erişim şu anda sağlanamamaktadır" açıklaması geldi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.
Erişim engelinin Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'ye ilişkin paylaşımların platform tarafından engellenmesi gerekçesiyle getirildiği ileri sürüldü.
Türkiye, Instagram yasağını tartışırken Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın basın ve ifade özgürlüğüne müdahale edebilecek yetkilerini iptal ettiğini duyurdu.
Kararın, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemeyecek temel haklar ve özgürlükler kapsamında alındığı vurgulandı.
GÖNDERİ KISA SÜREDE SİLİNDİ
AYM'nin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yayımlanan paylaşımı kısa sürede silindi.
Ardından Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesine de erişim sağlanamadığı görüldü.
AYM'NİN SİTESİNE NEDEN ULAŞILAMIYOR?
Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nden yaşananlara ilişkin yapılan açıklamada "Yoğunluk nedeniyle sitemize şu anda erişim sağlanamamaktadır" denildi.
Açıklamanın tam metninde şu ifadeler kullanıldı:
"Kamuoyuna Duyuru, 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Bazı Kurallarını iptal eden 2020/88 esas sayılı kararımız 2/8/2024 tarihli tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup erişime açıktır.
İnternet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sitemize erişim şu anda sağlanamamaktadır. Bilgilerinize duyurulur."