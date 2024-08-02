Instagram'a erişim engelinin faturası ağır olacak! Günlük 1,9 milyar liralık kayıp yaşanabilir

02 Ağustos 2024 15:14 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:18

Sabah saatlerinde sosyal medya platformu Instagram'a girmeye çalışan kullanıcılar bir sorunla karşılaştı. Erişim sıkıntısı yaşayan kullanıcılar ilk önce uygulamanın çöktüğünü düşünse de gerçek kısa sürede anlaşıldı.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos itibarıyla Türkiye'de Instagram'a erişim sınırlaması getirildiğini açıkladı. Platformun ne zaman erişime açılacağı henüz bilinmezken, Türkiye'de yüzde 10'luk kısmın sosyal medyada gerçekleştiği e-ticarette büyük kayıplar yaşandı.

İnfluencer trafiğiyle birlikte günlük 1,9 milyar liralık bir e-ticaret hacminin etkilenebileceğini vurguladı.

"GÜNDE 930 MİLYON TL'YE DENK GELİYOR"

Ekmekçi, “Toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısım sosyal medyada yapılıyor. Günde 930 milyon TL'ye denk geliyor. Platformlara trafik oluşturan influencerlarla birlikte 1,9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir. Bire bir yok olmaz ama başka zamana veya başka bir platforma kayar” dedi.

"PLATFORMDA TÜRKİYE'DE CİDDİ BİR EKONOMİ DÖNÜYOR"

E-ticarette tüm kanalların önemli olduğunun altını çizen Ekmekçi, yıl sonu 3,4 trilyon liralık işlem hacmine ulaşma hedeflerinin bulunduğunu belirtti. Bu hedefe giderken her türlü mecranın kısıtlanmasının sektör açısından faydalı olmayacağına vurgu yapan Ekmekçi, “Bizim için her kanal önemli. Türkiye'de Instagram çok önemli kanallardan bir tanesi. O platformda Türkiye'de ciddi bir ekonomi dönüyor. Bu platformun üzerinde dönen iş modelleri var, yatırımlar var, bu karar pozitif bir ortam oluşturmaz” şeklinde görüş bildirdi.