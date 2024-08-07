Instagram'a VPN ile bağlananlar dikkat! Bilgilerinizi çaldırmamanın püf noktası burada

07 Ağustos 2024 18:00 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 18:04

Instagram'a giriş için VPN kullananlara bir uyarı da KVKK'dan geldi

Instagram'a giriş için VPN kullananlara bir uyarı da KVKK'dan geldi

Instagram ve benzeri yasaklı uygulamalara erişmek isteyenlerin kullandığı VPN'de dikkat edilmesi gerekenleri Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, sıraladı. VPN'in sadece Instagram için kullanılması gerektiğini ve Instagram'dan çıkılıp bankacılık, e-ticaret gibi uygulamalara girilmek istendiğinde mutlaka kapatılmasını vurguladı.

Süzen, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde VPN kullanarak Avrupa Birliği ülkesi ya da farklı kıtalardan internete bağlanarak yasaklı uygulamalara erişim sağlandığını belirtti.

Bu durumun güvenlik açısından riskli olabileceğine dikkati çeken Süzen, yapılan tüm işlemlerin farklı bir kaynak üzerinden geçtiğini ve bu kaynakların, uygulamayı geliştiren kişiler veya ülkeler tarafından izlenebildiğini kaydetti.

VPN'İ KAPATTIKTAN SONRA BU SİTELERE GİRİN

VPN uygulamalarının genelde iki şekilde sorun yaratabileceğini ifade eden Süzen, "Ülke bazlı sıkıntılar ve uygulamayı geliştiren firma bazlı sıkıntılar yaşanabilir. Birinci durumda, uygulamayı geliştiren kişiler trafiklerimizi ve girdiğimiz sayfaları görebilecek ve işlemlerimizi denetleyebilecekler. İkinci durumda ise cep telefonu ve tabletler özelinde bilinçsiz VPN kullanımı nedeniyle zararlı yazılımlar içeren VPN uygulamalarının yaygınlaşması sorun yaratabilir. Ücretsiz veya lisanssız VPN uygulamaları bu tür riskler taşıyor. VPN açıkken Instagram'a erişen bir kullanıcının, VPN'yi kapattıktan sonra e-ticaret, kredi kartı veya bankacılık ve e-devlet işlemlerini gerçekleştirmesi daha güvenli olacaktır." diye konuştu.