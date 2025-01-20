Interpol kırmızı bültenle arıyordu! İsveç'te bombalı saldırı düzenleyen şüpheli Bodrum'da yakalandı

20 Ocak 2025 14:31 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 14:35

İsveç'te 10 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı düzenleyen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Bodrum'da yakalandı. Bombalı saldırganla birlikte ona yardım eden Türk asıllı bir İsveç vatandaşı da tutuklandı.

Avrupa'da bombalı eylem ve çatışmalara karışan, Interpol tarafından "Ateşli silah ve patlayıcı​ bulundurma" ile 10 kişinin ölümüne neden olma suçlarından Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSVEÇ​'TE BOMBALI SALDIRI, İSPANYA'DA ÇATIŞMA

İsveç'te el bombası ve silahla 10 kişinin ölümüne neden olan eylemlerin baş şüphelisi, aynı zamanda uzun namlulu silahlarla İspanya'da çatışmaya giren Lindström takibe alındı.

Lindström'ün 7 Ocak'ta Fas'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldiği tespit edildi. Lindström'ün sonrasında iç hat seferiyle Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yaptığı belirlendi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Takibe alınan zanlının, Bodrum'un Tilkicik Koyu'nda bir evde saklandığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Ocak'ta operasyon için düğmeye bastı.

Operasyonda Lindström'ün saklandığı evde yapılan aramalarda; 2 tabanca şarjörü, 10 mermi, 9 bıçak, 1 muşta ve 2 havalı tüfek ele geçirildi.

LİNDSTRÖM TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Lindström, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlıyı tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Türk asıllı İsveç vatandaşı 20 yaşındaki Serhat Muhammet Budak da yardım ve yataklık yapmak suçundan jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.