Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı terörist casusluk suçundan tutuklandı

30 Aralık 2024 16:59 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:05

Interpol tarafından aranan ve geçen hafta İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi hakim karşına çıktı. DEAŞ'lı terörist casusluk suçundan tutuklandı.

Yılbaşı öncesi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eylem hazırlığı yapan DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyon üstüne operasyon düzenlenirken, örgütün kritik bir ismi daha yakalandı. DEAŞ adına casusluk yapan ve Interpol​ tarafından kırmızı bültenle aranan terörist İstanbul​'da yakalandı. Mahkemeye çıkarılan terörist hakkında karar çıktı.

DEAŞ'LI TERÖRİST CASUSLUKTAN TUTUKLANDI

Interpol-Europol Daire Başkanlığınca arandığı sırada İstanbul'da yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Çeçenistan uyruklu şüpheli B.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan tutuklandı.

SİLAHLI BASKIN, HIRSIZLIK VE CASUSLUK...

Emniyet Genel Müdürlüğüne Interpol tarafından 16 Aralık'ta gönderilen yazıda, Çeçenistan Polis Teşkilatınca verilen bilgilere göre, şüpheli B.E'nin beraberindekilerle silahlı şekilde bir eve girerek 400 bin ruble ile bazı eşyayı çaldığının tespit edildiği belirtilmişti.

Yazıda, terör örgütü DEAŞ'a katıldığı ve Türkiye'de olabileceği aktarılan şüphelinin aynı zamanda casusluk faaliyetlerinde bulunan bir şebekenin üyesi olabileceğinin değerlendirildiği de kaydedilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen Çeçenistan uyruklu şüpheli B.E, 26 Aralık'ta Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.