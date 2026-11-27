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İstanbul
Mersin'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıs, havalimanında polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'ye giriş yapan yolculara yönelik kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde S.İ. adlı şahsın, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tarsus Cezaevi'ne gönderildi.