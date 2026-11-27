Mersin'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıs, havalimanında polis ekiplerince yakalandı.

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HABERİN ÖZETİ Interpol'ün aradığı firari Türkiye'ye gelince enselendi Mersin'de, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir şahıs havalimanında polis ekiplerince yakalandı. Şahsın adı S.İ. olarak belirtildi. Yakalanan şahıs adli işlemlerinin ardından Tarsus Cezaevi'ne gönderildi.

TÜRKİYE'DE YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'ye giriş yapan yolculara yönelik kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde S.İ. adlı şahsın, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tarsus Cezaevi'ne gönderildi.