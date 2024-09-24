İntihar eden Kübra Aykut'un aylar önce paylaştığı videoya düştüğü not şoke etti! "Eğer bir gün bana bir şey olursa..."

24 Eylül 2024 09:28 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:44

İstanbul Sultanbeyli'de oturduğu lüks sitedeki evinin balkonundan atlayarak intihar eden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un aylar önce çektiği videoya düştüğü not dikkat çekti. Videoda ise Aykut'un eğlendiği anların yer aldığı görüldü.

İstanbul Sultanbeyli ilçesinde bulunan lüks bir sitede yaşayan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, 5'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Hemen hastaneye kaldırılan fenomen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNTİHAR MEKTUBU BIRAKTI

TikTok'ta 1 milyon takipçisi bulunan Kübra Aykut arkasında intihar mektubu bıraktığı ve bu mektupta “Çevremi mutlu ettim, kendimi mutlu edemedim. Ben bu dünyadan gidiyorum" yazısı dikkat çekti.

AYLAR ÖNCE 'BENİ BÖYLE HATIRLAYIN' DEMİŞ

Öte yandan ünlü fenomenin aylar önce paylaştığı videoya düştüğü not da gündem oldu. Eğlendiği anları paylaşan Kübra Aykut, “Eğer bir gün bana bir şey olursa beni böyle hatırlayın” notunu düştü.

TEMİZLİK YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞMIŞ

Ayrıca Kübra Aykut'un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı. Görüntülerde Aykut'un evini temizlediği anlar yer aldı.