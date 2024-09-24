Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti! Mektup bıraktığı ortaya çıktı

24 Eylül 2024 07:55 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 08:55

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yaparak ünlenen Tiktok fenomeni Kübra Aykut, kendi evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Aykut'un geriye bıraktığı mektuptaki notları ortayı çıktı.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yaparak ünlenen Aykut olay yerinde hayatını kaybederken geri bir de veda mektubu bıraktı.

KÜBRA AYKUT ARKASINDA BİR VEDA MEKTUBU BIRAKTI

Olay dün akşal saatlerinde İstanul Sultanbeyli'de meydana geldi. Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kübra Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Aykut'un intihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mektupta Aykut'un “Çevremi mutlu ettim, kendimi mutlu edemedim. Ben bu dünyadan gidiyorum" notu bırakarak intihar ettiği de ileri sürüldü.

SON VİDEOSU TELEFONUNDAN ÇIKTI

Bu arada Kübra Aykut'un hayatını kaybetmeden 5 saat önce sosyal medya üzerinden paylaştığı evini temizlediği görüntüler ortaya çıktı.

İntiharın ardından polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi.

Fenomen Kübra Aykut'un ölmeden önce bir intihar mektubu bıraktığını ve mektupta kullandığı cep telefonunun şifresinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri, Kübra Aykut'un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı. Görüntülerde Aykut'un evini temizlediği anlar yer aldı.

DİLAN POLAT HASTANEYE GELDİ

Durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi. Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.