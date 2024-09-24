Şarkıcı Alpay'ın son hali sevenlerini üzdü

24 Eylül 2024 02:33 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 02:51

Fabrika Kızı şarkısıyla gönüllerde taht kuran 60'ların ve 70'lerin efsane sanatçısı Alpay'ın son hali ortaya çıktı. Alpay'ı Bodrum'daki evinde ziyaret eden sosyal medya fenomeni fotoğrafını paylaştı.

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Eylül'de Gel, Fabrika Kızı, Sessiz Kalma gibi şarkılarıyla gönüllerde taht kuran 7'den 70'e herkese hitap eden eserleriyle tüm nesillerin kalbinde taht kuran Alpay'ın son hali paylaşıldı. Ünlü sanatçının yaşlanmış hali sevenlerini hüzünlendirdi. Sosyal medya fenomeni Murad Salahlı efsane ismi Bodrumdaki evinde ziyaret ederek; "Bugün Türk pop müziği’nin temel taşlarından, yaşayan efsane sevgili, Alpay'ı Bodrumda evinde ziyaret ettim. Alpay bey Güler yüzüyle misafir etti beni Alpay bey tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını iletti " ifadelerini kullandı.

ŞARKICI ALPAY KIMDIR, KAÇ YAŞINDA?

Alpay, 18 Temmuz 1935'te Ankara'da doğdu. İlkokul, ortaokulu ve liseyi Ankara'da bitirdi. Lisede futbola merak salan Alpay, Ankara Demirspor'da futbol oynamaya başladı. Ardından Gençlerbirliği SK'nde profesyonel futbol hayatını sürdürürken Genç Milli Futbol Takımı'na seçildi.

Alpay, Ankara Hukuk Fakültesinde öğrenimini tamamladıktan sonra müzikal kariyerine 1960'larda başladı. Romantik folk ve rock tarzında deneysel müzikler yaptı, 1964'te kendi grubunu kurdu. Üç Hürel grubuyla beraber müzik çalışmalarında bulundu. Birçok Fransız Chanson 'unun ve İtalyan Napoliten'lerinin aranjmanlarını Türkçeye uyarlayarak seslendiren sanatçı ''Kara Tren'', "Eylül'de Gel" ve "Fabrika Kızı" gibi hit şarkılara imza attı. Alpay, Attilâ İlhan'ın bazı şiirlerini de yorumladı.