Derya Uluğ sahneye zabıtayı çıkardı! Dansını görenler hayret etti

24 Eylül 2024 01:30 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 01:51

Şarkıcı Derya Uluğ, konser sırasında bir zabıtayı yanına alarak beraber dans etti. Zabıta memurunun sahne önündeki performansını beğenen sanatçı, zabıtayı da yanına alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Zabıtanın dans figürleri büyük ilgi gördü.

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Edirne'de konser veren Derya Uluğ'a sahnede bir zabıta eşlik etti. İpsala ilçesinde 23'üncü kez düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'ndaki sahnesinde Uluğ'un bir zabıta dikkatinden kaçmadı. Sahne dışında dans eden zabıtayı fark eden Derya Uluğ memuru sahneye çağırdı.

PERFORMANSINI BEĞENDİ SAHNEYE ÇIKARDI

Teklifi kabul eden zabıta memuru Hasan Ur'un dans performansı çok beğenildi. Büyük ilgi gören memur alkış yağmuruna tutuldu. Uluğ, Kenan Doğulu'nun 'Çakkıdı' parçasını söylerken Hasan Ur'un sahnede zabıta kıyafetleri ile ritmik oynaması beğeni topladı.