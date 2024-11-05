İntihar girişiminde bulunan kadın, polisten o cümleyi duyunca hemen ikna oldu

05 Kasım 2024 14:42 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:57

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde balkona çıkarak intihar girişiminde bulunan kadın için ekipler seferber oldu. Bir polis memurunun ‘Herkes senden ve şarkılarından mutlu' sözü üzerine kadın ikna oldu.

İstiklal Mahallesi Pazaryeri Caddesi'nde bulunan bir binanın 3. katına çıkan kadın yürekleri ağza getirdi. İntihar etmek için balkonun demirlerine çıkan kadın için ekipler adeta seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler atlama durumuna karşı hazır bekleyerek binanın önüne branda açtı.Polis ekipleri de balkon demirlerinde bekleyen kadını ikna etmek için konuşmaya başladı.

O CÜMLEYİ DUYUNCA İKNA OLDU

Polis ekipleri, D.G.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. İçeri girmeyen kadın, ekiplerden bir memurun, “Herkes senden ve şarkılarından mutlu” sözü sonrası ikna olup içeri girdi. Bu sırada dairenin kapısını açan itfaiye ve sağlık ekipler, polis ekipleriyle birlikte içeriye girdi. Evin içerisinde baygınlık geçiren kadın, olay yerinde bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.