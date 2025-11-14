Menü Kapat
14°
Editor
 | Özge Sönmez

Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı!

Investco Holding çatısı altında faaliyet gösteren 20 grup şirketine TMSF kayyum olarak atandı.

Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 10:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Investco Holding'e yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, 4 Kasım 2025'de kayyım atanan Investco Holding Anonim Şirketi'nin kayyımlık faaliyetleri çerçevesinde yapılan incelemelerde, holding çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketlerin yönetim organlarının soruşturmada şüpheli sıfatıyla bulunduğu, tutuklu olan üyelerin görevlerini ifa edemediği, bir kısım yöneticilerin görevinden istifa etmesi nedeniyle kurulların oluşamadığı, kamuoyu bildirimleri ile resmi yazışmaların dahi akamete uğradığı ve ticari faaliyetlerin aksaklık yaşadığı kaydedildi.
İşte o 20 şirket:

1-) Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.

2-) Verusa Holding A.Ş.

3-) Verusaturk Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.

4-) İnnosa Teknoloji A.Ş

5-) Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

6-) Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

7-) Pan Teknoloji A.Ş.

8-) Şişli Enerji A.Ş.

9-) Ortaköy Enerji A.Ş.

10-) Standard Boksit A.Ş.

11-) Ata Elektrik Enerjisi A.Ş

12-) Galata Altın İşletmeleri A.Ş.

13-) Core Engage Yazılım Anonim Şirketi

14-) Zeroone Interactive Yazılım Anonim Şirketi

15-) Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

16-) Uzertaş Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

17-) Rem Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.

18-) Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.

19-) Probel Yazılım Ve Bilişim Sistemleri A.Ş.

20-) Vektora Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi

#tmsf
#Investco Holding
#Terörizmin Finansmanı
#Yılın Şirketleri
#Şirket Kayyum
#Suç Soruşturması
#Gündem
