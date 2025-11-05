Investco Holding kimin? Kayyum kararıyla gündem oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Investco Holding A.Ş. ve Hat Holding A.Ş. hakkında “Sermaye Piyasası Yasası’na aykırılık”, “suç örgütü oluşturma” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” iddialarıyla çok yönlü bir soruşturma süreci başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı doğrultusunda her iki şirketin tüm varlıklarına el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) geçici kayyum olarak görevlendirildi.

INVESTCO HOLDİNG KİME AİT?

Kayyum atanmadan önceki süreçte Investco Holding A.Ş.’nin en büyük hissedarı ve fiili sahibi, yatırım uzmanı Mustafa Ünal’dı.

Ünal, şirketin yaklaşık yüzde 55,75 oranındaki payına sahipti.

Holdingin diğer önemli ortakları arasında Reha Çırak (yüzde 24,25) ve Nihat Özçelik (yüzde 9,99) gibi tanınan isimler bulunuyordu.

2011 yılında kurulan Investco Holding, bu ortaklık yapısıyla çok yönlü ve sektörel çeşitliliğe sahip bir yatırım grubu olarak faaliyetlerini sürdürüyordu.

INVESTCO HOLDİNG’E NEDEN KAYYUM ATANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dâhilinde, Hat Holding Anonim Şirketi ile Investco Holding Anonim Şirketi'nin mal varlıklarına tedbir kararı getirildi.

Savcılık tarafından sürdürülen inceleme kapsamında, her iki şirketin mal varlıkları ve şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu.

Ayrıca mali kayıtların korunması ve bireysel yatırımcıların güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla, el konulan hisselerin yönetimi konusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atandığı öğrenildi.