Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Hat Holding kime ait? Hat Holding’e neden kayyum atandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Hat Holding AŞ’nin varlıklarına el konulurken şirkete kayyum tayin edildi. Kararın ardından Hat Holding’in kime ait olduğu ise merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hat Holding kime ait? Hat Holding’e neden kayyum atandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 16:51

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanının Engellenmesi ve Aklama Suçları Bürosu tarafından sürdürülen incelemede, Hat Holding ve Investco Holding’in mali raporlarında tahrifat yapıldığı, asılsız KAP bildirimleriyle piyasa hareketlerinin yönlendirildiği ve haksız gelir elde edildiği ileri sürüldü.

Mahkeme kararı kapsamında, mali kayıtların muhafazası ve yatırımcı güvenliğinin temini amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () kayyum olarak atanmış durumda.

Bu süreçte şirketin sahiplik yapısına dair araştırmaların devam ettiği, resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi.

Hat Holding kime ait? Hat Holding’e neden kayyum atandı?

HAT HOLDİNG KİME AİT?

Resmi belgeler ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bilgilerinden elde edilen verilere göre, şirketin ortaklık yapısı önceki dönemlerde farklılık göstermiş olsa da, son yıllarda yönetim ve sahiplik bilgileri kısıtlıydı.

Şirketin kontrolü geçici olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’ne geçmiş durumda.

Kuruluşun geçmişte yatırım, ithalat, ihracat ve çeşitli finansal işlemlerle faaliyet gösterdiği biliniyor. Ancak son dönemde Borsa İstanbul’daki bazı hareketlerle gündeme gelmişti.

Hat Holding kime ait? Hat Holding’e neden kayyum atandı?

HAT HOLDİNG’E NEDEN KAYYUM ATANDI?

Karar, Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırılık, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin soruşturma dâhilinde alındı.

Savcılık, şüphelilerin mali tabloları değiştirdikleri, piyasa dalgalanmalarını asılsız duyurularla etkiledikleri ve bu yolla hukuka aykırı kazanç elde ettikleri iddiasını araştırıyor.

ETİKETLER
#tmsf
#terör finansmanı
#Hat Holding
#Investco Holding
#Kayyum Atanması
#Sermaye Piyasası Suçları
#Piyasa Manipülasyonu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.