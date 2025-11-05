Hat Holding kime ait? Hat Holding’e neden kayyum atandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanının Engellenmesi ve Aklama Suçları Bürosu tarafından sürdürülen incelemede, Hat Holding ve Investco Holding’in mali raporlarında tahrifat yapıldığı, asılsız KAP bildirimleriyle piyasa hareketlerinin yönlendirildiği ve haksız gelir elde edildiği ileri sürüldü.

Mahkeme kararı kapsamında, mali kayıtların muhafazası ve yatırımcı güvenliğinin temini amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmış durumda.

Bu süreçte şirketin sahiplik yapısına dair araştırmaların devam ettiği, resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi.

HAT HOLDİNG KİME AİT?

Resmi belgeler ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bilgilerinden elde edilen verilere göre, şirketin ortaklık yapısı önceki dönemlerde farklılık göstermiş olsa da, son yıllarda yönetim ve sahiplik bilgileri kısıtlıydı.

Şirketin kontrolü geçici olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’ne geçmiş durumda.

Kuruluşun geçmişte yatırım, ithalat, ihracat ve çeşitli finansal işlemlerle faaliyet gösterdiği biliniyor. Ancak son dönemde Borsa İstanbul’daki bazı hareketlerle gündeme gelmişti.

HAT HOLDİNG’E NEDEN KAYYUM ATANDI?

Karar, Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırılık, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin soruşturma dâhilinde alındı.

Savcılık, şüphelilerin mali tabloları değiştirdikleri, piyasa dalgalanmalarını asılsız duyurularla etkiledikleri ve bu yolla hukuka aykırı kazanç elde ettikleri iddiasını araştırıyor.