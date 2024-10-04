iPhone almak isteyenlere büyük tuzak! Üç kardeş 6 milyonluk vurgun yaptı

04 Ekim 2024 11:36 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:38

Bursa'da telefon dükkanı işleten 3 kardeş, iPhone'nun son çıkan telefonunu almak için gelen müşterilerini anlaşmalı bankadan kredi bahanesiyle tuzağa düşürdü. 12 ayrı kişinin bilgilerini kopyalayan şüpheliler tam 6 milyonluk vurgun yapıp kayıplara karıştı. İşte 3 kardeşin akılalmaz oyununun detayları...

Bursa'da telefon dükkanı işleten 3 kardeş iPhone almak isteyen onlarca kişiyi dolandırıp ortadan kayboldu. Cep telefonu bayiine gelen müşterilere "Anlaşmalı bankalarımız var, sıfır faizli kredi çekelim" diyerek 12 kişinin kredi bilgilerini kopyaladı.

IPHONE ALMAK İSTEYENLERİ DOLANDIRDILAR

Telefon dükkanı işleten 19 yaşındaki A.T.K, 27 yaşındaki A.K ve 29 yaşındaki E.K. isimli 3 kardeş, iPhone'nun son model telefonunu almak için kendilerine gelen müşterileri kredi bahanesiyle kandırdı.

3 şüpheli, alışveriş için ulaşan 12 ayrı müşteriye, ödeme kolaylığı bahanesiyle 'Kredi kartı ile ödeme yapma, bizim anlaşmalı bankalarımız var, sıfır faizli kredi ile sana taksitli kredi çekelim, bu şekilde taksitle ödeme yaparsın' kredi kartı bilgilerini kopyalayıp kendi hesaplarına toplamda 6 milyon lira para aktardılar. Bir süre bekleyen müşteriler telefonların gelmemesi üzerine iş yeri sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Dolandırıldıklarını anlayan müşteriler, 3 şüpheliyi polise bildirdi.

ISPARTA'DA KISKIVRAK YAKALANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin kardeş olduklarını ve Isparta'ya kaçtıklarını tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu Isparta'da düzenlenen operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin kaldıkları adreste çok sayıda döviz, ziynet eşya ve telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.