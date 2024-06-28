Terör örgütüne darbe! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

28 Haziran 2024 14:55 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:07

Tarihte bir ilk! Topkapı Sarayı gece de açık olacak

Tarihte bir ilk! Topkapı Sarayı gece de açık olacak

Mehmetçik terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruyor!

Irak’ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı 2 terörist tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2 teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.