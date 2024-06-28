Terör örgütüne darbe! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Haziran 2024 14:55 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:07
MSB Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Irak’ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı 2 terörist tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, 2 teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı