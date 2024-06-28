Savunma Sanayii Başkanlığından dolandırıcılık uyarısı! 'Kesinlikle itibar etmeyin'

28 Haziran 2024 14:30 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 14:30

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yapay zeka teknolojisi ile üretilen Sanal Avatarı üzerinden bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sanal Avatarı ile gerçekleştirilen açıklamada; Son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayisi firmalarına yatırım yaparak gelir elde edilebileceğine dair sahte ilanlar ile haber benzeri içeriklerin olduğunu söyledi.

Haluk Görgün şöyle devam etti: Son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayi firmalarına yatırım yaparak gelir elde edilebileceğine dair sahte ilanlar, haber benzeri içerikler ve teknoloji imkanları kullanılarak üretilen videolar dolandığını görmekteyiz. Örneğin, şu an da izlediğiniz ve size gerçek gibi gelen bu video, tamamen yapay zekâ teknolojisi ile üretilmiştir. Görüntü ve sesim kullanılarak oluşturulan bir avatardır.

Dolandırıcılığı amaçlayan bu tarz video ve haberler tamamen gerçek dışıdır. Kıymetli vatandaşlarımız, kurumlarımızın ya da firmalarımızın hesaplarından paylaşılmamış hiçbir görsel veya videolara lütfen itibar etmeyiniz. Sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olunuz. Şüpheli durumlarda ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na dolandırıcılık bildiriminde bulununuz