İran hava sahasının kapandığına dair haberleri yalanladı! "Uçuşlar devam ediyor"
Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Ağustos 2024 16:58 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 16:58
İsrail'in İsmail Heniye'yi şehit etmesinden sonra yaşanan İran-İsrail krizi, hava sahalarını kapatmaya kadar gitti. Birçok hava yolu şirketi İran'a uçuşlarını iptal etti. Ancak İran'dan yapılan yeni açıklamada; 'Bu tarz haberlerin doğru olmadığı ve hava sahalarının açık olduğunu' belirttiler.
İran ve İsrail arasında artan gerilimden kaynaklı hava sahalarının kapatıldığı haberleri çıkmıştı.
Başta THY olmak üzere uluslararası birçok hava yolu şirketi İran'a uçuşlarını iptal etti.
"HAVA SAHAMIZ AÇIKTIR"
İran, hava yolu şirketleri için ülkenin orta, batı ve kuzeybatısındaki uçuşlar için NOTAM yayımladığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını, uçuş kısıtlamalarına ilişkin herhangi bir uyarı veya uçuş rotasının değiştirilmesine ilişkin bildiri açıklamadığını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı