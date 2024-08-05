İran hava sahasının kapandığına dair haberleri yalanladı! "Uçuşlar devam ediyor"

05 Ağustos 2024 16:58 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 16:58

İran ve İsrail arasında artan gerilimden kaynaklı hava sahalarının kapatıldığı haberleri çıkmıştı.

Başta THY olmak üzere uluslararası birçok hava yolu şirketi İran'a uçuşlarını iptal etti.

"HAVA SAHAMIZ AÇIKTIR"

İran, hava yolu şirketleri için ülkenin orta, batı ve kuzeybatısındaki uçuşlar için NOTAM yayımladığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını, uçuş kısıtlamalarına ilişkin herhangi bir uyarı veya uçuş rotasının değiştirilmesine ilişkin bildiri açıklamadığını duyurdu.