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 | Banu İriç

İran’a saldırı sonrası Fatih Atik’ten uyarı: Türkiye sınırda yeni bir göç dalgasına karşı hazırlıkta

İran ile İsrail arasında füze savaşları yaşanırken gözler bölgedeki etkilerine çevrildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, yaşanabilecek bir savaşın Türkiye’ye yansımaları konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Atik, İran’daki karışıklığın ciddi bir göç dalgası riskini gündeme getirdiğini ve Ankara'nın bu olasılığa karşı hazırlık yaptığını söyledi.

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KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 22:08
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 22:08

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber Medya Kritik programında yaptığı değerlendirmelerde, İran-İsrail geriliminin Türkiye’ye olası etkileri üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Atik, bölgedeki istikrarsızlığın Türkiye’yi doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, savaşın yayılması halinde göç dalgası riskine karşı Ankara'nın hazırlık yaptığını söyledi.

İran’a saldırı sonrası Fatih Atik’ten uyarı: Türkiye sınırda yeni bir göç dalgasına karşı hazırlıkta

"TÜRKİYE'YE GÖÇ İHTİMALİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Atik, bölgedeki mevcut duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bölgesel istikrarsızlık Türkiye'yi ilgilendiren konu. Bölgeyi bu hale getiren İran'ın politikaları oldu. Savaşın bölgeye yayılması herkesin en büyük endişesi. Savaş bölgeye daha da yayılırsa Türkiye açısından göç ihtimalini gündeme getirir. Ankara buna ilişkin de hazırlık yapıyor, tedbirler alıyor."

İran’a saldırı sonrası Fatih Atik’ten uyarı: Türkiye sınırda yeni bir göç dalgasına karşı hazırlıkta
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"ANKARA BAŞLIKLARI DEĞERLENDİRİYOR"

İran'daki gelişmelerin göç riskini artırabileceğine dikkat çeken Atik, mevcut turistlerin ülkeden çıkamadığını ve uçuş sahasının kapatıldığını belirtti. Göç dalgasının büyük sıkıntı yaratabileceğini söyleyen Atik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İran'ın karışması, göç ihtimalini oluşturabilir. Mevcut turistler gitmiyor. Dönme ihtimalleri de pek yok, uçuş sahası kapatıldı. İnsan göçünün artması büyük bir sıkıntı oluşturabilir. Bu konuda bazı önlemler alınıyor. Suriye'nin istikrarsızlaşma ihtimali var. Türkiye'yi ilgilendiren bir konu bu."

Atik ayrıca, olası bir nükleer kullanıma ilişkin de değerlendirmede bulunarak, bunun tüm bölgeyi doğrudan etkileyecek büyük bir kriz olacağına dikkat çekti:

"Eğer nükleer kullanılırsa en büyük skandal olur, hepimizi doğrudan etkiler. Bu tip başlıkları Ankara değerlendiriyor."

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